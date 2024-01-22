Киев, 22 января, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении внести в Верховную раду проект закона о множественном гражданстве, который даст возможность предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наёмникам в рядах ВСУ. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Hendrik Schmidt/Global Look Press

«Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства. И позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира», — уточнил Зеленский.

По его словам, законопроект даст возможность предоставлять украинское гражданство иностранным наёмникам, которые воюют на стороне ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ликвидировали в Харькове более 60 боевиков. В основном это были французские наёмники. В результате высокоточного удара по пункту дислокации наёмников здание было полностью разрушено, отмечали в Минобороны РФ.

После проведённой операции посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в Министерство иностранных дел России. Главе французского диппредставительства было заявлено, что гибель соотечественников лежит на совести Парижа. Россия, в свою очередь, выразила надежду, что информация о масштабах вовлечённости Франции в конфликте на Украине пробьётся к французской общественности.