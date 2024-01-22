Москва, 22 января, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Информация о дате и месте переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко появится позже, сообщил 22 января на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Действительно, такие контакты в ближайшее время планируются. Мы своевременно сообщим о дате и месте», — сказал Песков.

Лукашенко 22 января объявил о подготовке очередного заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом он заявил на встрече с государственным секретарем СГ Дмитрием Мезенцевым, отметив, что повестка встречи уже есть. Приоритетным будет вопрос выполнения союзных программ. По словам Лукашенко, разговор предстоит «серьёзный» и «принципиальный».

Накануне этого заседания должна состояться встреча Лукашенко с Путиным в формате один на один. Как рассказал президент Белоруссии, лидеры двух стран будут обсуждать «принципиальные вопросы».

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября 2023 года на встрече в Сочи Путин и Лукашенко обсудили вопросы двусторонних отношений. Лукашенко выразил надежду, что в течение 2024 года экономики двух стран выйдут на досанкционный уровень Путин отметил, что Россия и Белоруссия успешно преодолевают санкционное давление.

Они также обсудили ситуацию на Украине. Глава Белоруссии заявил, что западные страны хотели бы направить на Украину регулярные воинские части.

В Генштабе Белоруссии 21 января сообщили, что, согласно военной доктрине страны, нападение на любое союзное государство Минск будет рассматривать как нападение на Белоруссию.