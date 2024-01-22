Москва, 22 января, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Сердца всех жителей России с Донецком, который обстреляли украинские военные 21 января. Об этом на брифинге 22 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Сердца всех жителей нашей страны находятся с жителями Донбасса и с теми, кто потерял близких во время чудовищного теракта, официальных заявлений не планируется», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января украинская армия обстреляла Куйбышевский, Петровский, Никитовский и Кировский районы Донецка. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий». В результате действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории ДНР за сутки погибли 28 мирных жителей. Количество пострадавших в результате удара по Донецку увеличилось до 26 человек. В течение всего дня ВСУ 27 раз обстреливали территорию ДНР из артиллерии. В ДНР 22 января объявили днём траура.

Удары ВСУ по Донецку осудил 21 января Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил, что атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин после оперативного доклада об обстреле рынка в Донецке поручил установить всех причастных к преступлению лиц.