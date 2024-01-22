Москва, 22 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не получал ни от кого обращений по вопросу признания киевского режима террористическим. Об этом он заявил во время брифинга 22 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Насколько я знаю, обращений к президенту не было», — пояснил представитель Кремля.

Говоря об украинском правительстве в контексте последних его террористических действий, Песков подчеркнул, что киевский режим продолжает демонстрировать своё звериное лицо, нанося удары по мирным людям.

Как сообщало ИА Регнум, представители украинского режима ранее неоднократно делали громкие заявления о планах на теракты в России и убийства медийных и руководящих лиц.

Так, руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов публично признавал причастность Киева к подобным действиям.

После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала пособниками террористов всех, кто союзничает с Украиной и тем более является её спонсором.