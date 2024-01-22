Варшава, 22 января, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Слова советника главы офиса лидера киевского режима Михаила Подоляка об условиях переговоров между Россией и Украиной схожи с бредом сумасшедшего. Такое мнение 22 января высказал обозреватель польского издания Myśl Polska Адам Смех.

Nicolae Dumitrache/AP/TASS Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

«Это [заявления Подоляка] уже не реалистичные, рациональные политические предложения. Это фантазии сумасшедших, которым стало еще хуже из-за отмены лекарств», — написал он.

По словам журналиста, такая политика является путём для уничтожения Украины во имя безумия киевского режима и она приведёт к ужасным последствиям для простых украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря 2023 года Подоляк заявил, что Киев не намерен соглашаться на мирные переговоры с Россией, а намерен выдвинуть ультиматум Москве. По его мнению, российская сторона «примет» такие требования Украины.

При этом 20 января советник главы офиса лидера киевского режима признал, что ситуация в зоне спецоперации продолжает оставаться сложной, а интенсивность боевых действий остаётся высокой. Подоляк пригрозил Западу, что если Киев не получит достаточно оружия и финансовой помощи, то зона военных действий увеличится.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что так называемая «формула мира» главы киевского режима Владимира Зеленского является запретительными требованиями для переговоров. Глава государства напомнил, что Киев сам отказался от переговоров с Россией.