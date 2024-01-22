Москва, 22 января, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Полиция разыскивает бывшего воспитанника «Торпедо», который пропал после драки в ночном клубе в Москве. 23-летнему футболисту сломали нос и челюсть, но он сбежал из больницы, когда информацию передали полиции. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Утром 13 января скорая помощь доставила 23-летнего Владислава Дзапарова в ГКБ им. Н. И. Пирогова. Медики забрали пациента от одного из ночных клубов в Басманном переулке. У молодого человека были множественные травмы. В больнице после обследования медики смогли поставить более точные диагнозы.

«У 23-летнего пациента были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом стенки лобной пазухи, перелом костей носа, переломы стенок глазницы, скопление крови пазухе носа, перелом челюстной пазухи», — рассказал собеседник агентства.

Медики сообщили в полицию о происшествии. Не смотря на показания к экстренной госпитализации, Владислав отказался от помощи врачей и покинул больницу. Полиция стала проводить проверку, наряд направили на адрес проживания молодого человека, но там его не оказалось.

«В квартире на Ореховом бульваре дверь никто не открыл, соседи пояснили, что данного гражданина не знают. Попытки связаться с гражданином по телефону так же не дали результатов. Причина, по которой молодой человек скрывается не смотря на тяжелейшие травмы, пока не удалось установить», — рассказал собеседник агентства

Сейчас полиция устанавливает место нахождения Владислава Дзапарова и выясняет обстоятельства, при которых парень получил травмы. Известно, что Владислав Дзапаров выступал за команду «Торпедо — 2000», затем он выступал за любительский клуб «Ореховские волки».

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