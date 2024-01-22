Москва, 22 января, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль прокомментировал 22 января сообщения о его возможном переходе в испанский «Кадис».

Валерий Шарифулин/ТАСС Гильермо Абаскаль

«Да, конечно, я остаюсь в «Спартаке», — сказал он в беседе с «РИА Новости», отвечая на вопрос о будущем в московской команде.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января журналист Анхель Гарсия написал, что 34-летний испанский специалист может занять пост главного тренера клуба «Кадис». По его словам, Абаскаль является самой предпочтительной кандидатурой на замену нынешнему главному тренеру «Кадиса» Серхио Гонсалесу.

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев 18 января заявил, что Абаскаль продолжает работу в клубе и перед ним поставили задачу исправить ситуацию в турнирной таблице в оставшейся части чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Абаскаль стал главным тренером «Спартака» летом 2022 года, и в прошлом сезоне «красно-белые» под его руководством стали бронзовыми призёрами чемпионата России. По итогам 18 туров нынешнего сезона РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.