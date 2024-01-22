Берлин, 22 января, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Германия может выйти из Европейского союза. Такой сценарий допустила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

В качестве примера в интервью газете Financial Times (FT) она привела Великобританию, которая приняла такое суверенное решение.

Вайдель отметила, что будет настаивать на реформах ЕС, которые позволят устранить дефицит демократии и ограничить полномочия Еврокомиссии.

«Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран ― участниц ЕС, мы должны позволить гражданам принять решение, как это сделала Великобритания», ― сказала политик.

Глава АдГ добавила, что партия могла бы провести референдум по выходу Германии из ЕС, или Dexit по аналогии с Brexit.

При этом издание отметило, основные политические силы Германии, включая находящиеся у власти Социально-демократическую партию, Свободную демократическую партию и партию «Зелёных», придерживаются проевропейских взглядов.

Как сообщало ИА Регнум, идеи о выходе из Евросоюза в Германии звучали несколько лет назад. В июле 2021 года лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла заявил в беседе с Welt о том, что ФРГ следует задуматься о выходе из состава Евросоюза и создать «новое европейское пространство».

Депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек 2 января назвал возможных кандидатов на выход из Евросоюза. По его словам, Дания и Швеция могут покинуть ЕС, если Германия из-за экономического кризиса больше не сможет субсидировать весь европейский блок. Эксперт считает, что страны Южной Европы сильно субсидируются, поэтому вряд ли захотят выйти. Странам Восточной Европы сейчас тоже выгодно оставаться в ЕС.

Он добавил, что многие страны удерживает в ЕС то, что они получают выгоду. В целом это означает «немецкие деньги». ЕС будет существовать до тех пор, пока Германия будет в состоянии платить или брать в долг, чтобы платить. Когда деньги у немцев закончатся, ЕС может рухнуть довольно быстро, отметил евродепутат.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 9 ноября 2023 года заявил, что Франция должна выйти из Евросоюза и отдать своё место Украине. Политик добавил, что решение начать переговоры о вступлении нищей и подверженной коррупции Украины является колоссальным безумием, которое только ухудшит положение дел в ЕС.