Крупный пожар на рынке в Самаре локализовали на площади в 1000 кв. метров
Самара, 22 января, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарной службы локализовали возгорание на Кировском рынке в Самаре. Об этом 22 января сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на Кировском рынке», — говорится в сообшении.
По данным «РИА Новости», возгорание удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 января в Самаре вспыхнул крупный пожар на Кировском рынке. По информации МЧС, пламя охватило площадь 1000 квадратных метров. По предварительным данным, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал.
Пожару присвоили второй ранг сложности, в работах по его ликвидации участвуют свыше 80 сотрудников противопожарной службы и задействовано 23 единицы техники, включая пожарный поезд со станции Кинель.