Москва, 22 января, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В Москве на Новокузнецкой улице обнаружили на крыше пиццерии тело женщины. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ

По его словам, труп лежал на козырьке дома №6, в котором в том числе располагается пиццерия. Как тело туда попало, выясняет полиция.

Как сообщало ИА Регнум, в Тюмени 29 декабря 2023 года пропала 25-летняя девушка, она вышла из дома и не вернулась. Её тело нашли 1 января на территории одного из жилых комплексов, оно лежало на козырьке подъезда. В произошедшем разбираются следователи.