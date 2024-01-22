Москва, 22 января, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Более 419 тысяч новых случаев ожирения зарегистрировали в России в 2022 году, следует из сборника «Здравоохранение в России — 2023», опубликованного Росстатом.

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«В 2020 году врачи поставили 371,9 тысячи таких диагнозов, в 2021 году — 383,3 тысячи», — говорится в материале.

При этом болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году выявили у 13,05 миллиона россиян. По данным Росстата, сахарный диабет обнаружили у 5,27 миллиона человек, а ожирение — 2,17 миллиона граждан страны.

Кроме того, в 2022 году ожирение зафиксировали у 108 тысяч детей до 14 лет.

Как сообщало ИА Регнум, согласно исследованию, опубликованному 21 сентября 2022 года, растущий уровень ожирения будет стоить мировой экономике 3,3% ВВП к 2060 году, замедляя развитие в странах с низким уровнем дохода и затрудняя ведение здорового образа жизни. Ведущий автор исследования, вице-президент по неинфекционным заболеваниям некоммерческой исследовательской компании RTI International Рэйчел Ньюджент заявила, что во всём мире почти двое из трех взрослых имеют избыточный вес.