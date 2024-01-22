Херсонская область, 22 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) посёлка Днепряны в Херсонской области. Об этом сообщили журналистам ТАСС в военном следственном управлении СК РФ.

РИА Новости/ Сергей Аверин

«Украинские боевики ударили по н. п. Днепряны Новокаховского района Херсонской области, в результате есть жертвы среди мирного населения. Погиб мужчина 1952 года рождения», — уточнили в ведомстве.

В результате обстрела многочисленные повреждения получили жилые дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что накануне ВСУ 27 раз обстреляли ДНР. Для этого украинские боевики применили несколько десятков снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Обстрелы велись с кураховского и красногоровского направлений. Удар по рынку «Меркурий» в донецком микрорайоне Текстильщик был нанесён в момент наибольшего скопления людей.

Под огнём оказались не только Донецк, а также Горловка, Макеевка, Ясиноватский район.

Найти всех виновных, которые причастны к преступлениям в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры ДНР, поручил глава СКР Александр Бастрыкин.

В Министерстве иностранных дел России обстрел Донецка со стороны ВСУ назвали варварским терактом, направленным против мирных жителей. Об этом говорилось в опубликованном на сайте диппредставительства заявлении. В нём призвали международное сообщество осудить обстрел мирного города, отметив, что молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных жителей и «стимулировать украинских неонацистов к более кровавым злодеяниям».

Также обстрел Донецка осудил и Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Он напомнил, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом.

22 января для участия в экстренных заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. О том, что на мероприятиях СБ ООН с его участием обсудят удары ВСУ по Донецку и участие Запада, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.