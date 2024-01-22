Вашингтон, 22 января, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Марта Костюк обвинила пресс-службу Открытого чемпионата США (US Open) в «пророссийской пропаганде» из-за флага страны в публикации результата матча с россиянкой Марией Тимофеевой на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Она написала об этом 22 января в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

AP/TASS

Костюк отметил, что государственный флаг России опубликовали на официальном ресурсе одного из крупнейших мировых теннисных турниров.

«Я призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для продвижения «российского мира», — написала она.

По мнению украинской теннисистки, нейтрального статуса спортсмена «не существует», потому что всем ясно, из каких именно стран выступающие без своего флага спортсмены.

Украинка обыграла Тимофееву в матче Australian Open в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря 2023 года Костюк отказалась играть матч с россиянкой Миррой Андреевой на турнире по теннису в Бур-де-Пеаж во Франции из-за того, что ей угрожали с Украины в социальных сетях. Теннисистка принесла организаторам извинения и отметила, что не желает получать угрозы.

Во время регистрации на турнир Костюк предупредили о возможности матча с Андреевой, и она согласилась на это, уточнив, что не станет пожимать сопернице руку. В день матча Костюк отказалась от игры.