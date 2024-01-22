Красноярск, 22 января, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Полицейские в Красноярске попали под подозрение в получении взятки. За вознаграждение они отправили на экспертизу вместо предполагаемых наркотиков муку. По этому факту возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в управлении Следственного комитета в Красноярском крае и Хакасии.

Petrov Sergey/Global Look Press

20 октября 2023 года сотрудники полиции задержали жительницу Красноярска. У неё обнаружили неустановленное, предположительно, наркотическое средство. О задержании проинформировали двоих оперативников отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции.

«Указанные сотрудники предложили задержанной женщине за незаконное вознаграждение освободить её от уголовной ответственности за совершенное ею преступление. На что получили согласие. После этого подозреваемые подменили изъятое средство на муку, которую направили на экспертизу», — уточнили в ведомстве.

За свои услуги сотрудники полиции получили взятку в размере 100 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемых заключили под стражу.

Задержанная проходит свидетелем по этому делу, пояснили в ведомстве.

В региональном главке МВД сейчас проводится проверка в отношении сотрудников. Выясняются все обстоятельства совершённого преступления.

«При подтверждении их вины полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подытожили в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что организаторы международного канала поставок синтетических наркотиков в сибирские регионы задержали в Красноярском крае. У них было изъято более 10 кг героина и метадона. Граждане Таджикистана наладили поставки наркотиков из своей страны на территорию Сибирского федерального округа. Их поместили под арест. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков.