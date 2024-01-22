Тегеран, 22 января, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в промышленном городе Гермсаре, расположенном в 80 км от Тегерана, сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В понедельник около 9:15 утра в городе прогремел мощный взрыв», — говорится в материале.

По данным агентства, к месту происшествия направили силы профильного ведомства для выяснения подробностей.

Пока неизвестно, где именно произошёл взрыв. Причины взрывы также пока не установили.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января в иранском городе Кермане прогремел взрыв на дороге, ведущей к кладбищу. Позднее там прогремел и второй взрыв. Инцидент произошёл во время траурной церемонии в годовщину гибели похороненного на кладбище в Кермане генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Власти назвали случившееся терактом. Взрывы осуществили дистанционно. Известно, что при взрыве погибли порядка 73 человек, ещё 170 человек получили ранения.