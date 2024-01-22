Китай, 22 января, 2024, 09:56 — ИА Регнум. В китайской провинции Юньнань 22 января сошёл оползень, под завалами оказались 44 человека, сообщило Центральное телевидение Китая.

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Обрушение произошло в 00:51 мск (5:51 по местному времени) в районе города Чжаотун. Спасатели начали поиск людей. К работам привлекли свыше 40 человек и более 200 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в Синьцзян-Уйгурском районе Китая 22 января произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки зафиксировали в округе Аксу. В результате никто не пострадал.