В Самаре загорелся рынок на площади 1000 квадратных метров
Самара, 22 января, 2024, 09:45 — ИА Регнум. В Самаре вспыхнул крупный пожар на Кировском рынке, сообщили 22 января в региональном управлении МЧС.
«Огонь охватил 1000 квадратных метров Кировского рынка. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 8:31 мск. Пожар вспыхнул на улице Железной Дивизии, загорелись торговые контейнеры.
Площадь пожара составляла 800 кв. м, сейчас огонь распространился на тысячу квадратных метров. Ранг пожара №2.
В ведомстве уточнили, что пожар тушат более 80 огнеборцев и 23 единицы техники. Для тушения сотрудники МЧС привлекли пожарный поезд со станции «Кинель».
Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января крупный пожар вспыхнул на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге. Загорелся склад площадью 100 тысяч квадратных метров. Площадь пожара составила 70 тысяч кв. м, площадь обрушения — 50 тысяч кв. м. Ущерб от пожара предварительно оценили в 15 млрд рублей.
Через неделю, 20 января, в Санкт-Петербурге в Пушкинском районе загорелся автосервис на Железнодорожной улице. Пожар ликвидировали в течение одного дня. На следующий день, 21 января, пожар вспыхнул в Ленинградской области пожар в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк».
В Челябинске вечером 19 января вспыхнул пожар на вещевом рынке «Европа-Азия» на площади 1200 квадратных метров.