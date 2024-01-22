Самара, 22 января, 2024, 09:45 — ИА Регнум. В Самаре вспыхнул крупный пожар на Кировском рынке, сообщили 22 января в региональном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Огонь охватил 1000 квадратных метров Кировского рынка. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 8:31 мск. Пожар вспыхнул на улице Железной Дивизии, загорелись торговые контейнеры.

Площадь пожара составляла 800 кв. м, сейчас огонь распространился на тысячу квадратных метров. Ранг пожара №2.

В ведомстве уточнили, что пожар тушат более 80 огнеборцев и 23 единицы техники. Для тушения сотрудники МЧС привлекли пожарный поезд со станции «Кинель».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3861647" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Самаре загорелся рынок

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января крупный пожар вспыхнул на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге. Загорелся склад площадью 100 тысяч квадратных метров. Площадь пожара составила 70 тысяч кв. м, площадь обрушения — 50 тысяч кв. м. Ущерб от пожара предварительно оценили в 15 млрд рублей.

Через неделю, 20 января, в Санкт-Петербурге в Пушкинском районе загорелся автосервис на Железнодорожной улице. Пожар ликвидировали в течение одного дня. На следующий день, 21 января, пожар вспыхнул в Ленинградской области пожар в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк».

В Челябинске вечером 19 января вспыхнул пожар на вещевом рынке «Европа-Азия» на площади 1200 квадратных метров.