Иерусалим, 22 января, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Родственники взятых палестинским радикальным движением ХАМАС израильских заложников вечером 21 января установили палатки около дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после протестной акции, в ходе которой они требовали заключить сделку по освобождению их родных. Об этом 22 января сообщила газета Times of Israel.

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«Члены семей заложников ХАМАС в сопровождении протестующих разбивают палатки на тротуаре… возле дома премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после проведения акции протеста с требованием к правительству заключить немедленную сделку по освобождению заложников», — говорится в публикации.

По информации издания, протестующие поставили у палаток транспаранты с требованиями скорейшего возвращения их родных домой, и на одном из них написано: «Мы любим наших детей больше, чем ненавидим ХАМАС».

В организации «Форум семей заложников и пропавших без вести» рассказали, что протестующие собираются находиться в палатках у дома Нетаньяху в Иерусалиме до момента, пока он не пойдёт на сделку о возвращении израильских заложников.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января премьер-министр Израиля заявил, что Тель-Авив отвергает требования ХАМАС о прекращении военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение всех заложников движения. Он назвал такой вариант развития событий смертельным ударом для безопасности Израиля.

Нетаньяху 13 января заявил, что армия Израиля продолжит проведение военной операции в Газе до полной победы. По его словам, никто не сможет остановить Тель-Авив в достижении этих целей, даже возвращение всех удерживаемых ХАМАС заложников.

Власти Израиля начали операцию «Железные мечи» против радикального палестинского движения ХАМАС в Газе после того, как 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории анклава, за которой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля и захват заложников.