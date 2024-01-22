Магаданская область, 22 января, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Жителя Магаданской области осудили на два года за публичные призывы к терроризму, сообщили 22 января в региональном управлении ФСБ.

ФСБ РФ/РИА Новости

Мужчину Первый Восточный окружной военный суд признал виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в отношении президента страны (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Осуждённый отправится на два года в исправительную колонию общего режима. Его лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.

Как сообщало ИА Регнум, Второй Восточный военный суд 22 января вынес обвинительный приговор жителю Забайкальского края за публичные призывы к терроризму. Он размещал в интернете публикации с призывами к терактам и оправдывающие терроризм.

Он пытался побудить людей к осуществлению терактов. Забайкальца суд приговорил к четырём годам колонии общего режима. Ему запрещено в течение трёх лет вести работу, связанную с администрированием сайтов и каналов.