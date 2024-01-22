Петропавловск-Камчатский, 22 января, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили живым мужчину, который 20 января отправился на снегоходе на рыбалку и перестал выходить на связь. Об этом 22 января сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

МЧС России по Камчатскому краю

«Камчатские спасатели обнаружили живым мужчину, которого искали в течение двух дней в Усть-Большерецком муниципальном районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 64-летнего мужчину нашли на расстоянии 15 км от посёлка Октябрьского и он рассказал, что в метель сбился с пути, а потом у снегохода кончился бензин, из-за чего ему не удалось доехать до места назначения.

«От медицинской помощи мужчина отказался. Спасатели доставили найденного в населённый пункт», — отмечается в сообщении.

В поисках пропавшего принимали участие спасатели Камчатского спасательного центра МЧС с беспилотником, сотрудники пожарно-спасательной части села Усть-Большерецк КГКУ «ЦОД» и волонтёры.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января стало известно, что из шести человек, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолёта Falcon 10, четверо, по предварительной информации, выжили. Falcon 10, летевший в Москву, вечером 20 января потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан.

Позднее в этот же день стало известно, что один из выживших при крушении смог добраться до близлежащего села и жестами попросил о помощи. Разбившийся самолёт нашли на расстоянии 200 км от столицы провинции Файзабада у границы с Таджикистаном.