Москва, 22 января, 2024, 08:48 — ИА Регнум. В России разрабатывают документ, направленный на предотвращение утечки информации из крупнейших кредитных организаций. Законопроект, который предусматривает отстранение топ-менеджеров банков от занимаемой должности на десять лет за неоднократную утечку данных, подготовил Банк России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

В регуляторе добавили, что сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования. Он коснётся не только банков, но и страховых компаний, пенсионных фондов и микрофинансовых организаций.

Законопроект предусматривает повышение уровня персональной ответственности замглавы банка по информационной безопасности (ИБ) за нарушения требований по защите информации, которые привели к утечке персональных данных или банковской тайны.

Глава НСФР Андрей Емелин пояснил, что, согласно документу, связь непосредственно деятельности человека и его дисквалификации может вообще отсутствовать. Например, если базу данных слил подчинённый-инсайдер, то его руководителя автоматически дисквалифицируют на десять лет, даже если он никак не причастен к происшествию.

В Национальном совете финансового рынка оценили инициативу и считают, что дисквалификация замруководителя по ИБ на десять лет несопоставима с наказаниями за более серьёзные нарушения. В совете предложили снизить срок отстранения от должности до трёх лет

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года по итогам встречи с членами совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов за утечку персональных данных.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 15 января рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за создание или обеспечение работы сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных. Сейчас наказание, предусмотренное за такие преступления, несопоставимо с их общественно опасными последствиями, отмечали в пояснительной записке авторы законопроекта.

Максимальное наказание, предложенное в законопроекте, — до десяти лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей (для случаев, повлекших тяжкие последствия либо совершённых организованной группой). При этом уголовная ответственность не будет распространяться на случаи обработки персональных данных физическими лицами для личных и семейных нужд.

Согласно исследованию сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, в 2023 году произошло свыше 290 утечек, в результате которых мошенники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов российских пользователей. В частности, в Сеть попали данные пользователей бонусной программы «СберСпасибо» (порядка 48 млн уникальных номеров и 3,3 млн адресов почт).