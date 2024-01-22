Енакиево, ДНР, 22 января, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Крупный канал сбыта наркотиков пресекли в городе Енакиево в ДНР, сообщили 22 января в региональном управлении ФСБ.

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«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР выявлен и пресечён канал сбыта наркотиков в городе Енакиево», — сообщило ведомство.

Уточняется, что в рамках проведённой операции силовики задержали группу людей, которых подозревают в организации преступной схемы сбыта наркотиков в крупном размере. При обысках у них нашли около двух килограммов наркотика растительного происхождения.

Управление МВД по ДНР возбудило уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств (ст. 228.1 ч.3 УК РФ).

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Как сообщало ИА Регнум, 5 января МВД проинформировало о проведённой операции по ликвидации нарколаборатории в Подмосковье. Задержан житель Москвы, подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ.

По версии следствия, москвич организовал лабораторию в жилом доме. При обыски силовики обнаружили 99 вакуумных пакетов, а также четыре пластиковых контейнера с белым порошком (порядка 100 кг). Также найдены лабораторная посуда и канистры с жидкостью.