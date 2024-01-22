Токио, 22 января, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Япония внимательно следит за всем, что связано с КНДР, включая развитие её отношений с Россией. Официальный Токио ведёт сбор и анализ информации по этим вопросам. Об этом 22 января на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

При этом генсек отказался прямо комментировать опубликованное днём ранее заявление МИД Северной Кореи по результатам визита главы внешнеполитического ведомства КНДР в Россию, а также о готовности принять с визитом президента России Владимира Путина.

«Считаю, что японское правительство находится не в том положении, чтобы комментировать указанное вами заявление. Но мы пристально следим за всем, что связано с Северной Кореей, включая указанный вами момент и развитие российско-северокорейских отношений», ― ответил журналистам Хаяси.

Он также добавил, что Япония продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с США и Южной Кореей, направленное на всестороннее соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января заявил, что у российского лидера Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом. По его словам, Москва надеется, что такой визит состоится. Его сроки согласуют по дипломатическим каналам.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею в сентябре прошлого года в ходе визита в Россию. Отмечалось, что российский лидер принял приглашение. Перед этим, 13 сентября, два лидера встретились и провели переговоры на космодроме Восточный. Северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года.

Правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Цон Сон Хи 14 января отправилась из Пхеньяна в Россию. Министр прибыла в Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в октябре 2023 года посетил Пхеньян. Визит приурочили к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Северной Кореей.

Лавров и Цой Сон Хи в ходе переговоров 16 января обсудили реализацию договорённостей между Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также график их политических контактов.

Официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ку Бён Сам заявил, что власти Республики Корея внимательно следят за визитом главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву.

В официальном сообщении МИД КНДР 21 января подчёркнуто, что внешнеполитическое ведомство и руководство Северной Кореи ждут визита российского президента. Также отмечено, что он для корейского народа — самый близкий друг. В тексте сказано, что КНДР готова тепло принять президента РФ, если он примет решение посетить их страну.