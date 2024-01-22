Москва, 22 января, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Постановка ракетных комплексов «Сармат» на боевое дежурство не меняет формулу стратегического уравнения России и США, так как механизм введения межконтинентальных баллистических ракет нового типа в поле действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) соблюдался до приостановки этого соглашения. Об этом 22 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Хотел бы ещё раз подтвердить, что мы продолжаем чётко придерживаться закреплённых в ДСНВ количественных уровней. Очевидно, что с учётом приостановления действия Договора за счёт по нему вооружений [это] отчасти превращается в умозрительное мероприятие», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Дипломат уточнил, что вместе с тем в период до приостановки действия ДСНВ механизмы введения в поле Договора баллистических ракет нового типа соблюдались и по ракетам «Сармат».

«Постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение [между Россией и США]», — уточнил Рябков.

Он пояснил, что стратегические ядерные силы России — это «дышащий организм», состав которого адаптируют на фоне программ модернизации, как путём постановки на вооружение новых систем, так и постепенного снятия с него старых.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «токсичная реакция» США на позицию России по диалогу по стратегической стабильности только подтверждает правоту Москвы. Она подчеркнула, что из-за развязанной Вашингтоном тотальной гибридной войны против России Москва не может вести с США конструктивный диалог по вопросам контроля над вооружениями.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 января отметил, что Вашингтон отбросил все принципы, на которых США и Россия до этого взаимодействовали по контролю над вооружениями. Он уточнил, что США сделали ставку на своё военное превосходство.