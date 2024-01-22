Урумчи, Китай, 22 января, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло 22 января в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщил китайский сейсмологический центр.

Zhang Xiaoyu/Global Look Press

Эпицентр находился в округе Аксу, очаг землетрясения залегал на глубине 16 км. Подземные толчки наблюдались в 7:33 мск (12:33 по местному времени).

Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 5,0 произошло 21 января на Камчатке в акватории Тихого океана в 124 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Угрозу цунами не объявляли.

В Японии из-за серии мощных землетрясений береговая линия сдвинулась в некоторых местах на 250 метров, особенно в районе полуострова Ното.