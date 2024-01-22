Москва, 22 января, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Аферисты для обмана россиян стали использовать новую схему через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила 21 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

vpharma.ru Система быстрых платежей

По её словам, суть обмана заключается в том, что потенциальная жертва при выборе дорогостоящего товара в интернет-магазине оставляет на сайте заявку на его приобретение. Покупатель после этого получает звонок или сообщение в мессенджере от лица, представившегося сотрудником данного магазина. Злоумышленник подтверждает наличие интересующего товара и предлагает совершить покупку со скидкой, но только через СБП по QR-коду. При согласии мошенник отправляет покупателю ссылку на страницу с формой оплаты. После подтверждения платежа деньги списываются на счёт преступника.

«Реализация подобной мошеннической схемы возможна, когда учётные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы», — написала Волк в Telegram-канале.

Официальный представитель МВД посоветовала гражданам общаться с представителями онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в приложениях, также не стоит переходить по сомнительным ссылкам и сохранять платёжные карты в личных кабинетах. Это поможет обезопасить денежные средства. Для оплаты товаров на маркетплейсах достаточно завести отдельную карту. Если возникнут сомнения в подлинности звонка от представителей компании, следует прекратить разговор и связаться с поддержкой магазина по указанному на сайте номеру телефона, подытожила Волк.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе Банка России предупредили россиян о новом виде мошенничества, когда голоса их родных и знакомых имитируют злоумышленники. Недоброжелатели, имитируя голос при помощи специальных программ, могут вынудить человека передать необходимые сведения или совершить денежный перевод от имени знакомых и родных. Мошенники активно используют комбинированные схемы обмана россиян, преимущественно по телефону. Чаще всего создаются адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека. Преступники могут воспользоваться им на основании данных в открытых интернет-ресурсах, отметили в ЦБ.