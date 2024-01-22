Мошенники используют новую схему кражи денег через СБП — МВД РФ
МВД: мошенники стали похищать денежные средства россиян через СБП
Москва, 22 января, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Аферисты для обмана россиян стали использовать новую схему через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила 21 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, суть обмана заключается в том, что потенциальная жертва при выборе дорогостоящего товара в интернет-магазине оставляет на сайте заявку на его приобретение. Покупатель после этого получает звонок или сообщение в мессенджере от лица, представившегося сотрудником данного магазина. Злоумышленник подтверждает наличие интересующего товара и предлагает совершить покупку со скидкой, но только через СБП по QR-коду. При согласии мошенник отправляет покупателю ссылку на страницу с формой оплаты. После подтверждения платежа деньги списываются на счёт преступника.
«Реализация подобной мошеннической схемы возможна, когда учётные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы», — написала Волк в Telegram-канале.
Официальный представитель МВД посоветовала гражданам общаться с представителями онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в приложениях, также не стоит переходить по сомнительным ссылкам и сохранять платёжные карты в личных кабинетах. Это поможет обезопасить денежные средства. Для оплаты товаров на маркетплейсах достаточно завести отдельную карту. Если возникнут сомнения в подлинности звонка от представителей компании, следует прекратить разговор и связаться с поддержкой магазина по указанному на сайте номеру телефона, подытожила Волк.
Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе Банка России предупредили россиян о новом виде мошенничества, когда голоса их родных и знакомых имитируют злоумышленники. Недоброжелатели, имитируя голос при помощи специальных программ, могут вынудить человека передать необходимые сведения или совершить денежный перевод от имени знакомых и родных. Мошенники активно используют комбинированные схемы обмана россиян, преимущественно по телефону. Чаще всего создаются адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека. Преступники могут воспользоваться им на основании данных в открытых интернет-ресурсах, отметили в ЦБ.