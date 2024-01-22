Наступил 698-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. В Донецкой Народной Республике (ДНР) 22 января объявлен траур по жертвам украинской атаки. Накануне в результате вражеского удара по столичному микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц. Ещё 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка, информировал глава Донбасса Денис Пушилин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, за вчерашний день Вооруженные силы Украины (ВСУ) 27 раз обстреляли ДНР с применением ударного беспилотника и десятков снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Под огнём оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватский район.

Всего за прошедшие сутки в ДНР погибли 28 человек, ещё 30 получили ранения. Повреждены 11 жилых домостроений.

Установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры, поручил глава СКР Александр Бастрыкин.

Удары ВСУ по Донецку осудили в ООН. Атаки против гражданского населения и инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, подчеркнул Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

22 января для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. О том, что на мероприятиях СБ ООН с его участием обсудят удары ВСУ по Донецку и участие Запада, заявила 21 января в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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