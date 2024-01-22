Мост на остров Русский во Владивостоке закрыли из-за штормового ветра
Владивосток, 22 января, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Во Владивостоке из-за ураганного штормового ветра 22 января закрыли вантовый мост на остров Русский для большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов. Также отменены четыре авиарейса по Приморскому краю. Об этом сообщили местные власти.
В связи со смещением активного циклона в регионе было объявлено штормовое предупреждение на 22 и 23 января. Ожидается снег, местами сильный, на востоке края очень сильный с количеством 20 мм и более.
Из Владивостока отменили вылеты в Дальнегорск, Терней, Светлую и Преображение.
Автобусное сообщение между населёнными пунктами Приморья не нарушено.
Утром ввели ограничение движения по мосту на остров Русский всем видам транспорта, кроме легковых автомобилей.
В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления, волны от четырёх до шести метров, а также сильное обледенение судов.
Как сообщало ИА Регнум, не менее 61 человека погибли в США за прошедшие несколько дней из-за арктического циклона.
Сильный снегопад накрыл части Северо-Востока и Среднего Запада, резкое похолодание привело к гололёду.