Вашингтон, 22 января, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Переговоры по освобождению удерживаемых в секторе Газа около 130 заложников зашли в тупик, Израиль не готов выполнять требования палестинского движения ХАМАС о постоянном прекращении огня, сообщил 22 января телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата, знакомого с ходом переговоров.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

Стороны всё же смогли согласовать некоторые моменты освобождения пленных, но израильская позиция не прекращать огонь препятствует заключению соглашения, уточнили авторы публикации.

По данным издания, соглашение предусматривает прекращение боевых действий более чем на месяц с поэтапным освобождением заложников в обмен на палестинских заключённых.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на подсчёты американских разведведомств, опубликовала данные о потерях боевиков ХАМАС. Израильская армия, по сведениям авторов, за более чем 100 дней операции в секторе Газа уничтожила до 30% радикалов палестинского движения. При этом у ХАМАС «всё ещё есть достаточно боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе на протяжении нескольких месяцев», написали журналисты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 января заявил, что ХАМАС в обмен на освобождение заложников требует окончания войны, вывода израильских сил из сектора Газа, освобождения всех заключённых «Нухбы» (спецподразделение палестинских радикалов) и неприкосновенности для ХАМАС. Израиль на это пойти не готов, сказал политик.

Британская газета Financial Times узнала, что в Брюсселе предложили странам Евросоюза определить последствия для Израиля при отказе от участия в плане по урегулированию конфликта с Палестиной. Встреча глав МИД стран ЕС по этому поводу запланирована на 22 января.