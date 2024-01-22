Вашингтон, 22 января, 2024, 07:06 — ИА Регнум. В Европе разрабатывают новый план поддержки Украины, предусматривающий создание фонда для обхода наложенного Венгрией вето, написала 21 января американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Предложение Европейской службы внешних связей предусматривает создание специального военного фонда Украины, который включит около €6,5 млрд из активов Европейского фонда мира. Также из него будет выделяться до €5 млрд евро ежегодно с 2024 по 2027 год.

Средства планируется использовать для компенсации странам за совместные закупки среди нескольких государств-членов военной помощи для передачи Украине. Остальные деньги направят на оплату расходов по программе военной подготовки ЕС для Украины.

В текущем году, по данным издания, проект предусматривает компенсацию за военную помощь Киеву на сумму около €7,5 млрд.

Подчёркивается, что страны — члены ЕС с небольшим количеством боеприпасов смогут объединить свои ресурсы в совместных закупках для оказания большей помощи ВСУ.

Создание этого фонда позволит избежать траншей, регулярно блокируемых Венгрией или использующей в качестве давления на что-то взамен, написали журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, в правительстве Венгрии назвали руководство Европарламента и Еврокомиссии бандой лицемеров. Глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что руководство ЕС пытается вмешиваться во внутренние дела стран, проявляя строгость в одних случаях и закрывая глаза в других.

Депутаты Европейского парламента 18 января поддержали резолюцию, осуждающую премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за «систематический подрыв ценностей ЕС» и за вето на выделение помощи Украине. При этом резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Документ поддержали 345 депутатов, против проголосовали 104 человека, 29 воздержались.

Саммит лидеров ЕС в Брюсселе состоится 1 февраля.