Чита, 22 января, 2024, 05:55 — ИА Регнум. О планируемом участии в специальной военной операции на Украине заявил первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров. На фронт чиновник отправится добровольцем, говорится 22 января в его видеообращении в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. <…> Дорогие друзья, берегите себя, берегите ваших близких, берегите Россию. Сила России в наших людях, сила России в нашем президенте», — сказал Мирхайдаров.

Он добавил, что в ближайшие дни вылетит в Грозный, где вступит в ряды добровольцев батальона специального назначения «Ахмат».

Чиновник заявил, что спецоперация скоро закончится в пользу России.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 мая 2023 года на заседании генсовета «Единой России» глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил освободить его от занимаемой должности по причине частого отсутствия. Парламентарий с начала мобилизации решил стать добровольцем и отправился в зону СВО, работая в военных и прифронтовых госпиталях, а также курируя медиков-волонтёров.

В Минобороны РФ 3 января назвали число новобранцев в рядах российской армии. За 2023 год в ВС РФ вступили более 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев. Боевой опыт в ходе специальной военной операции получили свыше 650 тыс. военных.