Вашингтон, 22 января, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Украинцы не должны стесняться выражать агрессию против России, даже если она предполагает уничтожение, призвал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

Геноцид

По словам Табаха, Украина может не сдерживать агрессию, даже если речь идёт об убийствах.

«Агрессию может загасить только ещё большая агрессия», — заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка» отставной капитан.

Как пример, Табах напомнил об уничтожении половины населения Третьего рейха и сбросе атомных бомб США на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Гарри Табах из семьи московских мигрантов, которые покинули Советский Союз в 1976 году, переехав в Соединённые Штаты.

Табах работал в Госдепе, в посольстве США в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты Америки никогда не стремились обеспечить Украине победу в вооружённом конфликте с Россией, а в ближайшее время Вашингтон заставит Киев начать мирные переговоры с Москвой, заявил ранее Гарри Табах.

В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, это затрагивает безопасность нашей страны, заявил 16 января президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.

Путин заявил, что задача по денацификации Украины остаётся актуальной, так как киевские власти считают «национальным героем» Украины нациста Степана Бандеру, а глава киевского режима Владимир Зеленский в парламенте Канады стоя аплодировал солдату СС Ярославу Хунке. Всё это — проявления нацизма, поэтому вопрос денацификации Украины актуален, подчеркнул президент.

Украина опасна для украинцев, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, уточнив при этом, что речь идёт «о совершенно любой Украине», а не только о нынешнем «бандеровском политическом режиме».