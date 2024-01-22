Москва, 22 января, 2024, 05:11 — ИА Регнум. На борту рухнувшего в Афганистане бизнес-джет Falcon 10, выполнявшего санитарный авиарейс из Таиланда в Москву, находилась тяжёло больная россиянка. Её из таиландской клиники везли в Москву. Об этом рассказал «Известиям» сын пострадавшей.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета

«Санитарный борт перевозил мою больную мать из клиники Таиланда в Россию», — сказал мужчина.

Виталий рассказал, что его мать заболела в Таиланде, её положили в госпиталь, где она провела месяц. Улучшений не было, отец и сын решили перевезти женщину в Москву в Боткинскую больницу.

Супругов пока не нашли на месте крушения самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, в Афганистане 20 января разбился бизнес-джет Falcon 10. Самолёт зарегистрирован в Госреестре гражданских воздушных судов России. Борт выполнял чартерный санитарный рейс. В самолёте находились шесть человек, четверо из них чудом выжили, получили травмы различной тяжести. Семейную пару, собственно, из-за которой и совершался перелёт, пока не нашли. На борту находились пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медработники Игорь Сывороткин и Павел Попов.

Falcon 10 вылетел из таиландского аэропорта Утопао. На борт подняли 65-летнего Анатолия Евсюкова и 64-летнюю Анну Евсюкову. Известно, что супруги Евсюковы из Волгодонска. Анатолий — крупный предприниматель. Они вместе с сыном были на отдыхе в Таиланде. Анна заболела, состояние было тяжёлое, женщина находилась на аппарате ИВЛ. У неё отказали почти все органы, кроме мозга и сердца.

Falcon в Индии приземлялся на дозаправку, вылетел дальше по маршруту и пропал с радаров.

Спасатели нашли самолёт в горах, в отдалённом районе, в 200 км от столицы провинции Файзабада около границы с Таджикистаном.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.