Лондон, 22 января, 2024, 05:04 — ИА Регнум. В Брюсселе предложили странам Евросоюза определить последствия для Израиля при отказе от участия в плане по урегулированию конфликта с Палестиной, написала британская газета Financial Times со ссылкой на документ, распространённый в преддверии встречи глав МИД стран ЕС.

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Согласно документу, члены Евросоюза должны разработать «последствия», которые, по их мнению, повлекут за собой участие или неучастие в предложенном ими мирном плане.

Кроме того, мирный план предусматривает создание государства для Палестины и взаимное суверенное признание, отметили авторы статьи.

Издание приводит слова одного из чиновников ЕС, который рассказал о предлагаемых идеях государствам-членам. Часть из них заключаются в том, как в будущем будут использоваться выдвигаемые условия для достижения решения о двух государствах, пояснил он.

Другой чиновник отметил, что многие страны ЕС обеспокоены позицией Израиля, отказавшегося от плана создания двух государства.

Встреча глав МИД стран ЕС запланирована на понедельник, 22 января.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив отвергает требования палестинского движения ХАМАС о прекращении военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение всех израильских заложников. По словам политика, если Израиль пойдёт на этот шаг, то гибель военных ЦАХАЛ будет напрасной, также нет гарантии безопасности израильтян.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 19 января признал, что Израиль в какое-то время финансировал палестинское движение ХАМАС, чтобы ослабить Палестину, поддерживаемую движением за национальное освобождение государства. В своей речи дипломат поддержал идею признания палестинского государства. При этом он осудил мировое сообщество, которое, по его словам, «так и не сделало многого» для Палестины. Боррель подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «лично бойкотировал» решение о признании палестинского государства последние 30 лет.