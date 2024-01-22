Москва, 22 января, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые остались в Севастополе, не будут передавать в состав Черноморского флота. От них избавятся. О судьбе украинских судов рассказал «РИА Новости» источник в силовых структурах Крыма.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ВМСУ оставили на полуострове порядка 20 кораблей, они находились в Севастополе под охраной.

Изданию источник сообщил, что принято решение не передавать Украине эти корабли, а резать, утилизировать их.

До 2014 года Военно-морской флот Украины насчитывал порядка 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Многие из них из-за нехватки средств не прошли необходимый ремонт и пошли на металлолом. Какую-то часть судов Россия успела передать Украине. Но впоследствии передача приостановилась из-за отказа Киева их принимать. Украина истолковала это тем, что такие шаги являются признанием российского статуса Крыма.

Вскоре последовали и события на Донбассе, которые окончательно поставили точку в передаче кораблей.

Как сообщало ИА Регнум, у Украины нет ни одной подводной лодки. Единственная субмарина «Запорожье» (дизель-электрическая лодка класса Foxtrot по натовской классификации) перешла в 2014-м в распоряжение России, написало американское издание Newsweek.