Вашингтон, 22 января, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Пропавшие в Аденском заливе двое бойцов спецназа ВМС США признаны погибшими, сообщила 21 января пресс-служба Центральное командование вооружённых сил (CENTCOM).

Official U.S. Navy Page ВМС США

«Мы с сожалением объявляем, что после десятидневных исчерпывающих поисков два наших пропавших военнослужащих SEAL были обнаружены, их статус был изменён на «погибшие», — уточнили в CENTCOM.

Военные попытаются достать тела погибших. Поисково-спасательную операцию объявили завершённой.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января двое военнослужащих из спецназа ВМС США упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали и пропали без вести. «Морские котики» упали в океан, пытаясь забраться на борт судна. Личности военных и тип корабля не уточнялись. По предварительным данным, военнослужащие готовились к высадке в условиях сильного волнения на море. В CENTCOM заявили, что моряки были переброшены в район действий 5-го флота США для выполнения широкого спектра задач.