Москва, 22 января, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура поддержала предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова о необходимости устранить возможность отказа в замене штрафа на предупреждение, если это первое нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Ombudsmanbiz.ru Борис Титов

«Назначение предупреждения при первичном нарушении, не причинившем ущерб, — это общая тенденция по смягчению административного бремени», — пояснил свою позицию Титов, добавив, что надеется на то, что пробел в законодательстве будет ликвидирован.

Как пояснили в надзорном ведомстве, установлено, что неравное положение хозяйствующих субъектов при назначении им наказания за совершение одного и того же нарушения законодательства о рекламе не отвечает принципу равенства всех перед законом.

«О необходимости упорядочения правил назначения наказания бизнесу проинформировано правительство РФ», — заверила Генпрокуратура в ответе Титову.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год.

Мораторий на проверки бизнеса был введён на фоне пандемии коронавируса и впоследствии продлён после начала введения новых антироссийских санкций со стороны западных стран в 2022 году.

В марте 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет плановые проверки бизнеса затронут только объекты высокого и чрезвычайно высокого риска, а в образовательных учреждениях из высокорисковой группы вместо плановых проверок могут проводиться профилактические визиты.