Москва, 22 января, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Новая магнитная буря ожидается на Земле 23 января, спрогнозировали сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

dzen.ru Магнитная буря

Учёные полагают, что буря будет слабой и достигнет уровня G1 к 06:00 мск. До и после неё ожидаются геомагнитные возмущения, затем фон восстановится.

У метеозависимых людей могут появиться головные боли, перепады давления и учащённое сердцебиение.

Как сообщало ИА Регнум, магнитные бури разделяются по пятибалльной шкале: уровень G1 считается самым слабым, фактически не влияющим на электроприборы, G2 — умеренный, G3 — сильная магнитная буря, воздействующая на энергосистемы и вызывающая перебои в навигации и радиосвязи, G4 — тяжёлый, вызывающий сбои в работе электроники, и G5 — максимальный уровень с проблемами с электросетями и неполадками в работе спутников и связи.

1 декабря 2023 года в 12:00 зафиксировали магнитную бурю уровня G3, днём 2 декабря — уровня G1.