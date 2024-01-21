Одесса, Украина, 22 января, 2024, 01:51 — ИА Регнум. На Украине в Одессе на 59-м году жизни 21 января умер известный в основном советскому зрителю актёр, сатирик, поэт-юморист, вокалист, литератор и драматург Евгений Хаит. О смерти коллеги и друга в соцсетях написал шоумен Олег Филимонов.

Евгений Хаит

«Ушёл из жизни наш друг, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года, Женя Хаит, мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор», — сообщил Филимонов.

Украинский актёр известен по блестящей игре в КВН, по программе «Джентльмен-шоу», он был сценаристом проекта «Голые и смешные» и одним из создателей передачи «Камера смеха».

Юмористическое «Джентльмен-шоу» было в эфире 15 лет, десять — в России и ещё пять — на Украине.

Команда «Одесские джентльмены» стала чемпионом игры первого сезона после 13-летнего перерыва 1986-87 годов, а второй раз получила победу в 1990-м.

Евгений Хаит перенял талант юмориста у своего отца — известного писателя-сатирика, кавээнщика Валерия Хаита. Есть брат — основатель театра «Квартет И» Ростислав.

Причина смерти Хаита — остановка сердца. В его окружении при этом говорят, что на сердце юморист не жаловался.

Похороны состоятся 23 января.