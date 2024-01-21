Вашингтон, 22 января, 2024, 01:32 — ИА Регнум. В течение 2023 года цена за газ в Европе снизилась на 60%, с начала 2024 года его стоимость упала ещё на 12%. Это произошло в том числе благодаря возобновляемой энергетики, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Издание также назвало восстановление производства атомной энергии во Франции, рост количества ветряных турбин и солнечных станций в качестве причин падения цен на газ.

Авторы отметили, что в наступившем году, несмотря на изменение торговых маршрутов из-за атак йеменских хуситов и рост вызванного морозами спроса, стоимость газа в Европе снизилась ещё на 12%.

Как сообщало ИА Регнум, европейские страны, по данным «РИА Новости», столкнулись с ситуацией, когда цены на газ в Европе падают, а сжиженный газ сразу «утекает» в Азию. Убытки Евросоюза от антироссийских санкций составили почти $1,5 трлн. В свою очередь РФ смогла вдвое нарастить поставки нефти в азиатские страны, тем самым успешно обойдя нефтяной потолок.

Всё больше перевозящих сырую нефть и топливо танкеров теперь арендуется для рейсов в Азию, а не в Европу, а также в обход Африки. Это связано с ударами США и Британии по йеменским хуситам.

Немецкое издание Focus отметило, что Европа почти через два года от начала конфликта на Украине всё ещё зависит от газа из России. Ситуация накалится из-за намерений Украины отказаться от продления договора о транзите газа в ЕС, истекающего в конце 2024 года. Это дорого обойдётся немецким потребителям, промышленное производство от 5 до 10% может навсегда мигрировать за границу.