Москва, 22 января, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сообщил «РИА Новости», что намерен направить в Госдуму требование о лишении лидера ЛДПР Леонида Слуцкого мандата за высказанное им предложение о захоронении Владимира Ленина рядом с его матерью.

longmandancer@btopenworld.com Мавзолей В. И. Ленина

Слуцкий заявил, что тело большевистского лидера Владимира Ульянова надо захоронить согласно его воле — рядом с матерью. Мать Ленина похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

По словам Малинковича, партийцы направят в Госдуму требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его «разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина».

«Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период СВО. Это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента», — сказал Малинкович.

Забальзамированное тело вождя пролетариата находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 20 июля арестовали Константина Старчукова, обвиняемого в попытке поджечь коктейлем Молотова Мавзолей Ленина на Красной площади.

Мужчина кинул бутылку и попал в ограждение, возгорания не последовало. При задержании он оказывал сопротивление полицейским, был в неадекватном состоянии.

В Москве задержали пьяного мужчину, пытавшегося похитить из Мавзолея тело Ленина. Неизвестного поймали, когда он пытался открыть Мавзолей.