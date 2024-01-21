Киев, 22 января, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в первые годы своего правления оказался в лондонском музее вместе с на тот момент послом Украины Вадимом Пристайко. Дипломат в интервью на YouTube-канале рассказал о моменте, когда Зеленский уселся в музее в кресло бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, в котором тот принимал важные для страны решения.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

Зеленский осматривал экспонаты в музее, и служитель указал ему на кресло Черчилля, предупредив, что садиться на него нельзя.

Зеленский всё-таки уселся в кресло Черчилля, а служитель спросил у него, почувствовал ли он себя Черчиллем.

Украинская делегация посмеялась, а Зеленский сказал, что действительно почувствовал «что-то такое».

По словам Пристайко, никто в то время не мог знать, что буквально через два года украинцы будут цитировать Черчилля.

Как сообщало ИА Регнум, «маленьким Наполеоном», которому нужна только победа в конфликте, а не компромисс, назвали Владимира Зеленского в Германии. Такое заявление сделал журналист Райнхард Лаутербах.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с ИА Регнум заявил, что депрессию Зеленского можно сравнить с состоянием главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в последние месяцы жизни. Эксперт напомнил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, Запад стал отворачиваться от Украины, и у Зеленского не получается купаться в лучах славы.

Шаповалов также сравнил главу киевского режима с Наполеоном, когда тот находился в ссылке на острове Святой Елены и был никому не нужен.