Москва, 21 января, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выдвинула предложение о введении стопроцентного налога на роскошь для помощи фронту и участников спецоперации со стороны богатых людей. Об этом журналистка заявила 21 января в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян обратилась к тем, кто ещё не понял происходящего на фронте, гибель сражающихся за родину людей. Минимум они нуждаются в понимании, сочувствии и уважении, подчеркнула она.

«Предлагаю, прошу не для таких людей, а вообще для людей, у которых есть возможность вести такой образ жизни, для богатых людей ввести налог на роскошь. <…> Я предлагаю ввести стопроцентный налог на роскошь», — сказала Симоньян.

Также участница программы предложила обеспеченным людям, а не тем, кому и так тяжело, поддерживать фронт в том же объёме, что тратится ими на покупку драгоценностей или одежды.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Федеральная налоговая служба опубликовала список попадающих под налог на роскошь автомобилей. В перечень включили 449 моделей.

С 2022 года повышенный транспортный налог, или так называемый налог на роскошь платят только собственники автомобилей стоимостью 10 млн рублей и более. Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в задолженность, начисляется пеня.

Налог на роскошь — повышенный коэффициент, применяемый при расчёте транспортного и имущественного налогов для владельцев элитных автомобилей и недвижимости.