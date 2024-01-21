Лондон, 21 января, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Прогнозируемое учёными глобальное потепление на Земле может выпустить на поверхность древние сибирские вирусы, которые учёные нашли в вечной мерзлоте. Такую версию изложило издание The Guardian.

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Арктические зомби-вирусы в Сибири, по мнению ученых, могут спровоцировать новую устрашающую пандемию.

Угроза такой вспышки тысячелетиями удерживалась в вечной мерзлоте, а сейчас стала очевидной из-за возросшей активности сибирского судоходства.

«Штаммы этих «микробов Мафусаила» — или вирусов-зомби, как их ещё называют, — уже были выделены исследователями», — цитирует издание специалистов.

Ученые уже начали планировать создание арктической сети мониторинга, которая будет выявлять ранние случаи заболеваний.

При этом доподлинно неизвестно, какие вирусы скрываются в вечной мерзлоте, но есть риск того, что в результате глобального потепления они высвободятся и вызовут, к примеру, древнюю форму полиомиелита.

Освоение Арктики в промышленном масштабе и в сочетании с таянием льдов, приведёт к выходу огромного количества патогенных микроорганизмов, предупреждали учёные.

«Люди, которые займутся добычей полезных ископаемых в Арктике, будут вдыхать вирусы. Последствия этого могут быть катастрофическими», — предупредил один из французских генетиков.

как сообщало ИА Регнум, министерство обороны России передало военно-следственным органам досье на фигурантов военно-биологической деятельности на Украине, в него включены в том числе граждане США.

Биологи Пентагона всё чаще исследуют потенциальное применение вируса оспы обезьян в качестве поражающего биологического агента. Об этом 15 января в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.