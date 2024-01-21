Санкт-Петербург, 21 января, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области объявили режим повышенной готовности.

Иван Шилов ИА REGNUM

В правительстве региона сообщили, что подразделения охраны и силовики получили приказы уничтожить в случае обнаружения любые беспилотники.

Пока информации об атаках украинских боевиков не поступало.

Как передавало ИА Регнум, ряд украинских СМИ сообщил, что взрывы на терминале «Новатэка» в Усть-Луге в Ленинградской области стали результатом «спецоперации СБУ».

Терминал компании «Новатэк» загорелся ночью 21 января. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что пострадавших нет, работников терминала успели оперативно эвакуировать.

Глава Кингисеппского района Ленобласти Юрий Запалатский сообщил, что терминал загорелся в результате двух взрывов. В дежурной службе администрации Кингисеппского района сказали, что в результате пожара были повреждены две цистерны и насосная станция терминала.

Возгорание на терминале «Новатэка» локализовано, сообщили представители компании. После пожара приостановили технологический процесс, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. В «Новатэке» подтвердили, что в производственном комплексе произошло возгорание объектов, ставшее, по предварительным данным, следствием внешнего воздействия. Оценка ущерба будет произведена позднее.