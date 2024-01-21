Москва, 21 января, 2024, 22:24 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы легковой автомобиль въехал в столб и сбил человека на остановке, сообщила 21 января пресс-служба департамента транспорта столицы.

Дептранс Москвы ДТП

В Telegram-канале дептранса Москвы говорится, что авария произошла на Перовском шоссе в районе дома № 10.

«Автомобиль въехал в мачту городского освещения, совершив наезд на человека, находившегося на остановке городского транспорта», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия прибыли городские экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января в Москве таксист сбил 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок переходил дорогу на Лобненской улице. Пострадавшую доставили в больницу.

Поэта Льва Рубинштейна 8 января сбила машина в Москве, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пострадавший переходил дорогу в районе дома № 9 на улице Образцова. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД. 14 января вследствие травм, полученных в ДТП, поэт и публицист Лев Рубинштейн скончался.