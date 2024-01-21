Таллин, 21 января, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Учителя общеобразовательных школ Эстонии 22 января начинают бессрочную забастовку, основным требованием является повышение зарплаты, сообщила 21 января эстонская телерадиокомпания ERR.

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«Профсоюз работников образования объявил с 22 января бессрочную забастовку учителей общеобразовательных школ», — сказано в сообщении.

Кроме того, 24–26 января в знак солидарности со своими школьными коллегами забастовку проведут также работники учреждений дошкольного, профессионального и дополнительного образования.

Учителя требуют повышения минимальной заработной платы до 1835 евро. Правительству страны не удалось достичь внутрикоалиционного соглашения о выделении дополнительных средств (10,8 млн евро). При этом в правительстве рассчитывают, то в ближайшее время такая договорённость будет достигнута, и забастовка учителей продлится не дольше одного дня.

В сентябре 2022 года эстонские учителя намеревались объявить забастовку, требуя повышения зарплаты до большего, чем в ходе нынешних споров, уровня (1845 евро), однако в итоге профсоюзы согласились на предложенный правительством компромисс в виде повышения минимальной зарплаты до 1749 евро и решили не проводить забастовку.

В Эстонии продолжающийся экономический упадок выражается в том, что всё больше жителей залезают в долговую кабалу, при этом инфляция находится на рекордно высоком уровне, а власти продолжают заниматься повышением налогов, отмечал ранее в своей публикации обозреватель ИА РегнумВиктор Лавриненко.