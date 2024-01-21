Херсон, 21 января, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Четыре муниципальных округа Херсонской области частично обесточены из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП), сообщил 21 января глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Илья Питалев / РИА Новости

«В результате аварии на магистральной ЛЭП частично обесточены четыре муниципальных округа региона: Генический, Новотроицкий, Ивановский и Чаплынский», — написал он.

По словам Алексеенко, место повреждения ЛЭП обнаружено, сотрудники аварийных бригад уже работают над устранением нарушений.

«Авария будет устранена в течение двух часов», — добавил Алексеенко.

Как передавало ИА Регнум, 21 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что силы ПВО сбили над Геническим округом Херсонской области две ракеты ВСУ, нацеленные на Крым.

Ранее в этот же день при обстреле области со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Украинские войска обстреляли с применением артиллерии «натовского» калибра 155 мм город Алёшки Херсонской области.

По данным экстренных служб Херсонской области, в ночь на 21 января ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Старая Збурьевка, Обрывка, Алёшки, Днепряны и Крынки.