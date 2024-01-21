Киев, 21 января, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Без новой волны мобилизации Украина продержится лишь несколько месяцев, заявил 21 января изданию Lenta.ru военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что сейчас у киевского режима много проблем, которые он не может решить. В частности, ВСУ нужны деньги, вооружение и боеприпасы.

«Это всё пока что находится в режиме очень тонких, маленьких, небольших ручейков — не так, как это было, когда США отваливали денежный дождь, вооружение, боевую технику. Сейчас в значительной степени приходится скрести по сусекам. Если не будет новой мобилизации, продержатся несколько месяцев, а то и меньше», — считает он.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ. Он выразил сомнение в том, хватит ли денег в бюджете, чтоб профинансировать такое увеличение армии.

Также Зеленский назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым». Он отметил, что мобилизация — это «вопрос справедливости», поскольку тем, кто служит в армии, нужна замена.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, в свою очередь, заявил, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации. Также он не согласился с оценкой, что контрнаступление ВСУ на фронте летом 2023 года провалилось — по его мнению, нельзя говорить о том, что «произошла катастрофа».

В декабре 2023 года Зеленский сообщил о просьбе Генштаба ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство Украины внесло в парламент страны законопроект о мобилизации.

Среди прочего этот документ предусматривает снижение возрастной планки мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов. Кроме того, в ВСУ намерены призывать женщин. Позднее законопроект был отправлен на доработку.