Москва, 21 января, 2024, 20:20 — ИА Регнум. В финале командного турнира чемпионата России по прыжкам в Москве двенадцатилетняя фигуристка Елена Костылева повредила правую руку при падении. Это произошло во время выполнения четверного сальхова. Она ударилась локтем при приземлении на лед.

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После падения спортсменка подъехала к борту. Медики применили заморозку, затем фигуристка продолжила кататься. Однако после падения с тройного лутца она завершила выступление.

Костылева выступала в финале командного турнира чемпионата России по прыжкам в команде олимпийского чемпиона в парном катании Александра Галлямова.

Как сообщало ИА Регнум, в чемпионате России по прыжкам победила команда фигуриста Дмитрия Козловского. Её участникам вручили чек на 5 млн рублей. Команда Александра Галлямова, за которую выступала Елена Костылева, заняла второе место. Её наградили денежным призом в 3 млн. рублей.