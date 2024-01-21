Фигуристка Костылева повредила руку в результате падения
Двенадцатилетняя фигуристка Елена Костылева повредила руку во время падения
Москва, 21 января, 2024, 20:20 — ИА Регнум. В финале командного турнира чемпионата России по прыжкам в Москве двенадцатилетняя фигуристка Елена Костылева повредила правую руку при падении. Это произошло во время выполнения четверного сальхова. Она ударилась локтем при приземлении на лед.
После падения спортсменка подъехала к борту. Медики применили заморозку, затем фигуристка продолжила кататься. Однако после падения с тройного лутца она завершила выступление.
Костылева выступала в финале командного турнира чемпионата России по прыжкам в команде олимпийского чемпиона в парном катании Александра Галлямова.
Как сообщало ИА Регнум, в чемпионате России по прыжкам победила команда фигуриста Дмитрия Козловского. Её участникам вручили чек на 5 млн рублей. Команда Александра Галлямова, за которую выступала Елена Костылева, заняла второе место. Её наградили денежным призом в 3 млн. рублей.